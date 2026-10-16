АО «МБ РУС», эксклюзивный дистрибьютор пикапов и фургонов FOTON в России, сообщает о победе полноразмерного пикапа FOTON TUNLAND V9 в категории «Пикапы» ежегодной премии «Точка зажигания», организатором которой является Авито Авто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ HONGQI АВТОДОМ Во...
- АУ ГК АВТОДОМ предст...
- Фестиваль ретро а...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым