Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Президент Азербайджана высоко оценил "стратегические, прочные и многоплановые" отношения с Китаем

Баку, 10 апреля, /Синьхуа/ -- Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил "стратегические, прочные и многоплановые" отношения с Китаем, подчеркнув ключевую роль расширяющегося сотрудничества в области зеленой энергетики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх