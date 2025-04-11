Президент Азербайджана высоко оценил "стратегические, прочные и многоплановые" отношения с Китаем

Баку, 10 апреля, /Синьхуа/ -- Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценил "стратегические, прочные и многоплановые" отношения с Китаем, подчеркнув ключевую роль расширяющегося сотрудничества в области зеленой энергетики.
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