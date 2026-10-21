Фракция «Единая Россия» и профильный комитет единогласно поддержали кандидатуры Андрея Никитина и Дмитрия Ядрова на новые должности в Правительстве РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Алтухов: производ...
- Зеленский ответил...
- Защита Андрея Чиб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым