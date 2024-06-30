Дубинский: В офисе Зеленского началась паника из-за дебатов Байдена и Трампа

Украинский парламентарий Александр Дубинский проинформировал о том, что в ОП киевского режима возникли панические настроения, причиной появления которых оказались дебаты лидера Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена и экс-главы государства Дональда Трампа.
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