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Дубинский: В офисе Зеленского началась паника из-за дебатов Байдена и Трампа

Дубинский: В офисе Зеленского началась паника из-за дебатов Байдена и Трампа

Украинский парламентарий Александр Дубинский проинформировал о том, что в ОП киевского режима возникли панические настроения, причиной появления которых оказались дебаты лидера Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена и экс-главы государства Дональда Трампа.

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