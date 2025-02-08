Чем чреват деструктив в соцсетях для подростков: «Не дайте себя обмануть»

В России подросткам с 16 лет грозит уголовная ответственность по статье о государственной измене. Нередко молодые ребята становятся легкой мишенью для вовлечения в радикализм и экстремизм с обещанием легких денег через социальные сети.
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