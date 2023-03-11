The Telegraph: Польша строит самую сильную армию в Европе

В Польше заявили о революции в польской армии. Публикация при этом сделана в издании The Telegraph со ссылкой на польские источники в военном ведомстве.
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