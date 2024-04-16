Генпрокурор России Краснов прибыл с первым рабочим визитом на Кубу

Делегация России во главе с генпрокурором Игорем Красновым прилетела на Кубу. В аэропорту Гаваны их встретили посол России Виктор Коронелли и руководство кубинской генпрокуратуры, которая пригласила коллег, сообщило надзорное ведомство.