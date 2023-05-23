«Зеленский покинул G7 в гробу» — украинский президент вновь стал объектом обсуждений

Читатели New York Times заподозрили, что президент Украины Владимир Зеленский «уже в гробу» после того, как издание опубликовало новость об отъезде главы государства с саммита «Большой семерки» с интересными фотографиями.
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