Ночью над Крымом сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник сбили над Крымом ночью, 16 июля сообщает Минобороны РФ. «Средства ПВО РФ уничтожили один украинский БПЛА над Черным морем около западного побережья Крыма этой ночью», — говорится в сообщении.
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