Steak Lovers
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Steak Lovers

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Куриная грудка под сливками. Готовить просто, а по сочности не уступает мясу по-французски

Куриная грудка под сливками. Готовить просто, а по сочности не уступает мясу по-французски

Многие добавляют соусы, чтобы сделать куриное филе сочнее, но есть секрет получше — сливки! Если замариновать в них мясо и запекать под сливочной заливкой, оно получится невероятно нежным и мягким, буквально тающим во рту.

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