В музее-заповеднике «Мелихово» стартовал прием заявок на XVII Международный конкурс чтецких работ имени А. П. Чехова

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», расположенный в городе Чехов Московской области, объявил о начале приема заявок на XVII Международный конкурс чтецких работ имени Антона Павловича Чехова.
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