Экономист объявил, когда ждать пиковых ставок по вкладам

Пик ставок по вкладам придется на конец декабря 2024-го и начало января 2025 года.Такой прогноз сделал в разговоре с агентством «Прайм» доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.
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