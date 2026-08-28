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Проба 2

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20 звонких комплиментов с перчинкой и чувством юмора

20 звонких комплиментов с перчинкой и чувством юмора

Комплименты способны поднять настроение, подарить радость и сделать обычный день чуть светлее. Особенно интересны комплименты от незнакомцев: вот здесь можно много узнать и про свой парфюм, и про свои уши.

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