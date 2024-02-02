Количество автодилеров в РФ растет как на дрожжах!

Специалисты фиксируют взрывной рост количества автомобильных дилерских центров на территории России. С начала года минул месяц, и каждый год именно в этот период эксперты устанавливают, сколько в РФ насчитывается салонов по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, причем отдельные сервисные центры не учитываются.
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