Два рецепта моченых яблок

Яблоки рвите с ветки, упавшие плоды использовать нельзя; · Яблоки должны быть без повреждений; · Летние сорта не пригодны для моченых яблок; · Красные сорта яблок также не подойдут; · Яблокам дайте отлежаться, по разным рекомендациям, от 3 дней до 3 недель; · Посуду можно использовать любую, если пластиковую – то только для пищевых продуктов.