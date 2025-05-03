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Зеленский отверг перемирие Путина и не советует мировым лидерам посещать 9 мая Москву

Зеленский отверг перемирие Путина и не советует мировым лидерам посещать 9 мая Москву

Недавно президент России Владимир Путин объявил о новом гуманитарном перемирии на Украине. На этот раз речь зашла об односторонней приостановке боевых действий на три дня – на время празднования годовщины окончания Великой Отечественной войны (8-10 мая).

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