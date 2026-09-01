Major U.S. Oil Port Selected for Nuclear Power Project

The port of Corpus Christi has become one of two ports selected for a project aimed at integrating small modular reactors in a bid to expand the use of nuclear power in more industries—and propel SMR technology forward.
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