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Major U.S. Oil Port Selected for Nuclear Power Project

The port of Corpus Christi has become one of two ports selected for a project aimed at integrating small modular reactors in a bid to expand the use of nuclear power in more industries—and propel SMR technology forward.

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