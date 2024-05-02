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Русская весна

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В Германии забили тревогу из-за мощного удара России

В Германии забили тревогу из-за мощного удара России

Российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе, пишет издание Sü ddeutsche Zeitung.  «Поначалу ситуация была неясной, но теперь даже на карте это выглядит как российский прорыв на фронте в Донбассе», — говорится в публикации.

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