В Германии забили тревогу из-за мощного удара России

Российские войска прорвали украинскую оборону в Донбассе, пишет издание Sü ddeutsche Zeitung. «Поначалу ситуация была неясной, но теперь даже на карте это выглядит как российский прорыв на фронте в Донбассе», — говорится в публикации.
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