СК установил причастность командира ВСУ Яцкевича к удару по порту «Кавказ»

Командиру 360-й отдельной береговой ракетной бригады Военно-морских сил Украины заочно предъявлено обвинение после удара ракетой «Нептун» по порту «Кавказ» в Краснодарском крае, сообщил Следственный комитет.
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