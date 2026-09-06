5 сентябрьдә Казан федераль университеты профессоры Венера Хисамова вафат булган. Бу хакта КФУ доценты, әдәбият галиме Миләүшә Хәбетдинова социаль челтәрләрдәге битендә хәбәр итте.
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