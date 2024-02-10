Кабмин Украины снял с должности первого замминистра обороны

Правительство Украины сняло с должности первого замминистра обороны Александра Павлюка. Об этом сообщил 10 февраля на своей странице в соцсетях представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
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