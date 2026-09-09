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Найдено тело туриста Ушакова, пропавшего в Бурятии после сообщений о медведях

Найдено тело туриста Ушакова, пропавшего в Бурятии после сообщений о медведях

 © Telegram-канал «SHOT» В Бурятии завершились поиски 61-летнего Виктора Ушакова, который 6 сентября отправился в одиночный поход по «Тропе испытаний» на полуострове Святой Нос и не вернулся.

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