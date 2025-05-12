Россия на СВО во всём права — президент Республики Сербской

Все цели российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины должны быть достигнуты, заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, 12 мая сообщает ТАСС.
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