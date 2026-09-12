Французская путешественница призвала европейцев побывать в России

Европейцам стоит побывать в России в качестве туристов, потому что это большая, интересная, обладающая огромным природным разнообразием страна, рассказала французская путешественница Ноэми Аликс, посетившая 20 российских регионов.
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