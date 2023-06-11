The Washington Post: зависимость США от санкций начала вредить стране

Обозреватель Макс Бут в статье для The Washington Post сказал, что зависимость Соединенных Штатов Америки от санкций другим странам на данный момент вышла из-под контроля и начала вредить стране.
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