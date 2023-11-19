Хрустальная европейская мечта разбита. И ее не жалко

Реальность заколотила в калитку "райского сада" своими мускулистыми лапами — опубликованный на этой неделе опрос Европейского центра международных отношений (вопреки названию, не брюссельская контора, а сидящая в Альбионе НКО) смутил даже тех еврофилов, у которых толоконный лоб.