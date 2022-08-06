Китай и Россия должны стабилизировать цепочки поставок — МИД КНР

Способствовать формированию стабильных международных цепочек поставок сообща должны Китай и Россия, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым, 6 августа сообщает пресс-служба МИД КНР.