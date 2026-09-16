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Царьград

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Сколько нужно накопить на зимовку в Азии в 2026 году: расчеты эксперта

Сколько нужно накопить на зимовку в Азии в 2026 году: расчеты эксперта

Названа цена зимовки в Азии на сезон 2026–2027Зимовка в Азии с декабря 2026-го по февраль 2027 года обойдется минимум в 400 тыс.

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