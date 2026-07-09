Брянская колония требует вернуть деньги за корм для служебных собак

Прокуратура Брянской области требует от ООО «Партнёр» вернуть исправительной колонии №5 почти 30 тысяч рублей за некачественный корм, который не соответствовал заявленным характеристикам по энергетической ценности и содержанию белка.
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