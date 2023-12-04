Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

29 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • NADEGDA PAYNYH
    Интересно! Хотя бы дату начала и окончания ВОВ правильно написали,депутаты?Астраханские депу...
  • Вовладар Даров
    Остальным зачем это знать?Сегодня плановые ...
  • Garry
    он же не такой вумный  как ты......В Астрахань приех...

Сегодня в Астрахани будут планово отключать электричество в домах 35 улиц и переулков

Сегодня в Астрахани будут планово отключать электричество в домах 35 улиц и переулков

Самое позднее возобновление энергоподачи - в 19:00. В понедельник, 4 декабря, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - 35 улиц, переулков и проездов во всех районах (с 08:00 до 18:00, с 09:00 до 15:00, с 09:00 до 18:00, с 12:00 до 18:00, с 13:00 до 18:00, с 13:00 до 19:00); Икрянинский район – с.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх