Сегодня в Астрахани будут планово отключать электричество в домах 35 улиц и переулков

Самое позднее возобновление энергоподачи - в 19:00. В понедельник, 4 декабря, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - 35 улиц, переулков и проездов во всех районах (с 08:00 до 18:00, с 09:00 до 15:00, с 09:00 до 18:00, с 12:00 до 18:00, с 13:00 до 18:00, с 13:00 до 19:00); Икрянинский район – с.