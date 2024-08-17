Не оставит никого равнодушным. «Динамо» – «Крылья Советов» – Пока именно «бело-голубые» показали наиболее эффективный футбол против «Зенита».
Адиев и Осинькин – под угрозой, дерби за топ-3, важная игра «Ахмата». Стартует 5-й тур РПЛ
Комментарии
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Лена Мисько
20 лет назад торпедовец Лебеденко, завершивший сегодня карьеру, отгрузил ЦСКА два за 53 секунды. Так что Комличенко второй в топе с его 71 секундой на дубль. https://t.me/matchpremier/19124
МАТЧ ПРЕМЬЕР
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13 час.
Лена Мисько
ГОООООООЛ! «Ростов» вырвал победу, судя по всему! Продолжительная атака завершилась тем, что Осипенко головой скинул мяч назад, а Роналдо пробил правой ногой с лета и вогнал под перекладину!
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12 час.
Лена Мисько
95' Автор гола получил желтую карточку. Роналдо сорвал футболку, когда праздновал.
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12 час.
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