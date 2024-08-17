Адиев и Осинькин – под угрозой, дерби за топ-3, важная игра «Ахмата». Стартует 5-й тур РПЛ

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Комментарии
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Лена Мисько
20 лет назад торпедовец Лебеденко, завершивший сегодня карьеру, отгрузил ЦСКА два за 53 секунды. Так что Комличенко второй в топе с его 71 секундой на дубль. https://t.me/matchpremier/19124
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Лена Мисько
95&#39; Автор гола получил желтую карточку. Роналдо сорвал футболку, когда праздновал.
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