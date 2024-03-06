Среди застрявших в Польше украинских водителей участились случаи пьянства

Среди застрявших в Польше на таможенных переходах украинских водителей участились случаи пьянства. Некоторые водители в ответ начали бороться с распространением пагубной привычки в своих рядах и пообещали отправлять пьяниц в конец очереди или на другие контрольно-пропускные пункты.
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