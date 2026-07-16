Xiaomi прекратила обновление популярных смартфонов: Xiaomi 12, Poco X5 и другие

Xiaomi официально прекратила поддержку нескольких популярных смартфонов. В июле 2026 года компания присвоила статус EOL (End of Life) моделям Xiaomi 12, 12 Pro, 12S Ultra, Poco X5 5G, Poco X5 Pro 5G, Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E, Redmi 10 5G, а также планшетам Pad 6 и Pad 6 Pro.
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