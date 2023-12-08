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Китай

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Си Цзиньпин призвал Китай и ЕС укреплять политическое взаимодоверие, активизировать диалог и взаимодействие

Пекин, 7 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в Пекине призвал Китай и Европейский союз /ЕС/ быть партнерами в рамках взаимовыгодного сотрудничества, непрерывно укреплять политическое взаимное доверие, накапливать стратегический консенсус, консолидировать связующее звено общих интересов, устранять разного рода помехи, а также активизировать диалог и взаимодействие на благо народов двух сторон.

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