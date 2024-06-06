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Депутаты Госдумы предложили отменить ЕГЭ

Депутаты Госдумы предложили отменить ЕГЭ

Депутаты Госдумы подготовили инициативу, согласно которой из закона «Об образовании» могут исчезнуть такие понятия как: «Единый государственный экзамен», «результаты ЕГЭ», «минимальное количество баллов ЕГЭ» и другие.

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Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Сталинская («Советская») система образования привела к тому, что мы &quot;делали ракеты, перекрывали Енисей&quot;. ЕГЭ не было. Были экзамены устные и письменные. в школы присылали из РОНО темы для сочинений, вопросы к экзаменам. Чем не ЕГЭ, если выбросить оттуда выбор ответа из предложенных вариантов? ЕГЭ не учит пониманию предмета, а тупое заучивание, без понимания предмета, ведёт к получению безмозглых «специалистов» по окончании учёбы. Экзамен машине ведёт к системе образования, которая направлена на воспитание исполнителя, а не творца. Только в общении можно определить, понимает ли что-либо испытуемый в предмете. Если есть понимание, то формулы всегда можно легко найти в интернете. В этом заключается смысл русской школы. Если спрашивать понимание, то нет смысла вытаскивать билеты наугад, нужно давать их на выбор, и разрешать пользоваться чем угодно при подготовке к ответу, кроме подсказок экзаменатора. В этом коренное отличие русского образования от Западного. Если ставим цель получить творца - получаем Сталинскую систему образования, включая логику Аристотеля, которую большевики отменяли дважды, а Западные системы нам не подходят. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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18 час.
Александр Котов
В России больное министерство образования. Смертельно больное.
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13 час.

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