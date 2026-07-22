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Спорт Уик-Энд

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Неужели лед тронулся? Первый вице‑президент РФС о постоянной работе Дюкова и Митрофанова по допуску российских команд

Неужели лед тронулся? Первый вице‑президент РФС о постоянной работе Дюкова и Митрофанова по допуску российских команд

Первый вице‑президент Российского футбольного союза Александр Мирзоян в интервью «Матч ТВ» выразил надежду, что на прогресс в вопросе возвращения российских клубов и сборных на международную арену, и подчеркнул, что РФС работает над этим вопросом.

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