English Open 2026 cнукер. Результаты, турнирная таблица

﻿ Даты проведения: 7 — 13 сентября 2026 Название турнира: English Open (Открытый чемпионат Англии) Тип турнира: Рейтинговый (WST) Арена: Brentwood Leisure Centre Место проведения (населенный пункт, город, страна): Брентвуд, Англия, Великобритания Победитель этого турнира: — Победитель предыдущего турнира: Марк Аллен ( 2025 ) Снукер English Open 2026Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Все трансляции турнира Турнирная таблица English Open 2026: Открытый чемпионат Англии 2026 — турнирная сетка рейтингового турнира по снукеру 1/16 финала 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 7 фреймов (до 4-х побед) 7 фреймов (до 4-х побед) 9 фреймов (до 5-ти побед) 11 фрейма (до 6-ти побед) 17 фреймов (до 9-ти побед) Призовой фонд English Open 2026: Призовые турнира Инглиш Опен Общий призовой фонд 550 000 фунтов стерлинговПобедитель — £100 000Финалист — £45 000 Полуфиналисты — £21 000 Четвертьфиналисты — £13 200 Участники 1/8 финала — £9 000 Участники 1/16 финала — £5 400 Участники второго раунда (1/32 финала) — £3 600 Участники второго квалификационного раунда — £1 000 Участники первого квалификационного раунда — £0 Наивысший турнирный брейк — £5 000 Сенчури брейки English Open 2026: Cотенные серии турнира Инглиш Опен Расписание матчей, результаты и статистика English Open 2026 Финал Будет определён (-) Будет определён Полуфинал Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Четвертьфинал Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён 1/8 финала Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён 1/16 финала Марк Аллен / Будет определён (-) Джо О’Коннор / Будет определён Дин Джуньху / Будет определён (-) Эллиот Слессор / Будет определён Анда Чжан / Будет определён (-) Марк Селби / Будет определён Джек Джонс / Будет определён (-) Кайрен Уилсон / Будет определён Чжао Синьтун / Будет определён (-) Юань Сыцзюнь / Будет определён Крис Уокелин / Будет определён (-) Чжоу Юэлун / Будет определён Аллистер Картер / Будет определён (-) Си Цзяхой / Будет определён Джимми Робертсон / Будет определён (-) Нил Робертсон / Будет определён Джадд Трамп / Будет определён (-) Лэй Пэйфань / Будет определён Джек Лисовски / Будет определён (-) Стюарт Бинхэм / Будет определён Пан Цзюньсюй / Будет определён (-) Сяо Годун / Будет определён Дэвид Гилберт / Будет определён (-) Шон Мерфи / Будет определён Марк Уильямс / Будет определён (-) Хоссейн Вафаей Айюри / Будет определён Барри Хокинс / Будет определён (-) Гэри Уилсон / Будет определён Тепчайа Ун-Ну / Будет определён (-) Ронни О’Салливан / Будет определён Сюй Сы / Будет определён (-) У Ицзэ / Будет определён Первый раунд Марк Аллен (-) Дэвид Лилли / Будет определён начало матча 07.