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Врач Миргородская: глаз может дергаться из-за диет и гиповитаминоза

Врач Миргородская: глаз может дергаться из-за диет и гиповитаминоза

Подергивание глаз, известное как миокимия, вызвано непроизвольными сокращениями мышц вокруг глаз. Это явление может проявляться как краткосрочно, так и длительно, иногда продолжаясь неделями и вызывая не только дискомфорт, но и боль.

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