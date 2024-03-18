Археологи нашли около 400 предметов XVIII-XIX веков на улице Усачёвой в Москве

На улице Усачевой в Москве археологи нашли более 400 предметов, относящихся к XVIII-XIX векам. Это детские игрушки, предметы быта, украшения, изысканная посуда, монеты, аптечные пузырьки и помадные баночки.
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