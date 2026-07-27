Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Больше ракет хороших и разных

Больше ракет хороших и разных

Ростислав Ищенко     Пока "военные эксперты" всех цветов и оттенков ожесточённо требовали от руководства ВС РФ немедленно нанести удары по ими лично определённым "приоритетным целям", Россия пару-тройку лет накапливала ракеты, предпочитая бить по Украине беспилотниками (в основном "Геранью") Постепенно разными типами БПЛА насытили фронтовые части и начали создание войск беспилотных систем.

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Комментарии
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Игорь
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1 м.
Александр Денисов
Ну, теперь то понятно, все объяснил автор, Вова дальновидно рассчитывал на &quot;хлеб-соль и цветы&quot; через неделю СВО, а оно вона как... война оказалась...
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1 м.