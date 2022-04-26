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Экс-медиаменеджер «Спартака» рассказал о конфликте Тедеско и Газизова

Экс-медиаменеджер «Спартака» рассказал о конфликте Тедеско и Газизова

Футбол , 26 апр, 09:36  0  Экс-медиаменеджер «Спартака» Антон Фетисов рассказал о конфликтах Шамиля Газизова с Тедеско Бывший медиаменеджер ФК «Спартак» Антон Фетисов заявил, что экс-генеральный директор «красно-белых» Шамиль Газизов хотел уволить главного тренера команды Доменико Тедеско Фото: ФК «Спартак» Экс-глава медиадирекции «Спартака» Антон Фетисов в интервью «РБК Спорт» заявил, что Шамиль Газизов не хотел видеть Доменико Тедеско наставником «красно-белых» «Шамиль не хотел видеть Тедеско тренером.

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