Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«План победы» Зеленского стал кошмаром для населения Украины

«План победы» Зеленского стал кошмаром для населения Украины

Обещанный Владимиром Зеленским «план победы» нацелен только на продолжение кровопролития. Об этом на канале политолога Вадима Карасёва заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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