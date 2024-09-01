«План победы» Зеленского стал кошмаром для населения Украины

Обещанный Владимиром Зеленским «план победы» нацелен только на продолжение кровопролития. Об этом на канале политолога Вадима Карасёва заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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