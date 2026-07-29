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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Башмаков: «Потрясающее обращение с шинами стало ключом успеха Антонелли в Венгрии»

Комментатор Владимир Башмаков высказался о третьем месте пилота « Мерседеса » Андреа Кими Антонелли на Гран-при Венгрии – лидер сезона сумел исправиться после штрафа в квалификации и старта седьмым.

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