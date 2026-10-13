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НАТО планирует "лавинообразно" насыщать свои войска дешёвым наступательным оружием

НАТО планирует "лавинообразно" насыщать свои войска дешёвым наступательным оружием

Страны НАТО кардинально меняют подход к военно-технической стратегии, планируя лавинообразное оснащение войск дешёвым наступательным оружием большой дальности.

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