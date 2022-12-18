Месси – лучший игрок финала Аргентины и Франции. Лионель получал приз в 5 из 7 игр на ЧМ-2022

Месси – лучший игрок финала Аргентины и Франции. Лионель получал приз в 5 из 7 игр на ЧМ-2022

Лионель Месси признан лучшим футболистом финального матча ЧМ-2022. Сборная Аргентины победила сборную Франции (3:3, 4:2) в серии пенальти.

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