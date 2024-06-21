В Туле задержан подозреваемый в краже ценностей из храма Подмосковья

Спецназ Росгвардии задержал в Туле подозреваемого в краже ценностей из храма в Московской области. Оперативные мероприятия проводили сотрудники УМВД при силовой поддержке СОБР "Буран" Управления Росгвардии по Тульской области.
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