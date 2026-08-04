В Кирове по поручению Председателя СК России возбуждено уголовное дело о нападении на женщину - водителя автобуса

В эфире правовой программы на федеральном канале вышел сюжет, согласно которому в городе Кирове мужчина на легковом автомобиле преградил движение автобусу под управлением женщины-водителя, после чего напал на последнюю.
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