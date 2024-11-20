Пенсии всех россиян вырастут с 1 января 2025 года. Какую прибавку они получат?

Пенсии работающих и неработающих россиян повысят с 1 января 2025 года. Об этом рассказала член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.
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