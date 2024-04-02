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"Известия": одна из фракций внесет в Госдуму законопроект о налоге на роскошь

"Известия": одна из фракций внесет в Госдуму законопроект о налоге на роскошь

В России появилась инициатива о введении налога на роскошь, законопроект о котором будет представлен в Государственную думу РФ фракцией "Справедливая Россия - За правду", которую возглавляет Сергей Миронов.

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