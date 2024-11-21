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Кристина Орбакайте в Новый год выступит на Первом канале

Кристина Орбакайте в Новый год выступит на Первом канале

Ранее сообщалось, что приезжать в Россию она не собирается Руководитель Федерального проекта по обеспечению безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин объявил, что Кристина Орбакайте все же появится на новогоднем концерте в России.

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